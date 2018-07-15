РИАМО - 15 июл. МЧС разослало экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Москве, жителей столицы предупредили о грозе и граде, а также о сильном ветре, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 16 до 22 часов вечера 15 июля местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Москвичам рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении. Пешеходам на улице советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить», - добавляется в материале.