РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Управляющая компания «МУЖРП №1» в подмосковном Подольске в 2018 году закупит материалы для изоляции трубопроводов, на это будет потрачено более 326 тысяч рублей, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие №1 Подольска (управляющая компания) является заказчиком закупки на поставку материала для изоляции трубопроводов. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 870,39 тысячи рублей. Средства планируется выделить из средств муниципальных унитарных предприятий.

По результатам проведенного аукциона, поставщиком будет компания ООО «Теплоизоляция МСК», которая выполнит заказ за 326,3 тысячи рублей.

Поставщику необходимо будет поставить изоляционные трубы и армированную ленту после заключения контракта в срок до 31 декабря текущего года. Товар должен быть новым.