РИАМО - 15 июл. Поездами столичного метро и Московского центрального кольца на финальный матч между сборными Хорватии и Франции на стадион «Лужники» прибыли свыше 47 тысяч человек, сообщается в Twitter-аккаунте подземки.

«Уже более 47 тысяч человек прибыли к стадиону «Лужники» на московском метро и МЦК», - говорится в сообщении.

В Twitter-аккаунте «Московский транспорт уточняется, что болельщикам с билетами в сектор А или D удобнее идти от станции «Воробьевы горы», а вот тем, кому нужно в сектор В или С, лучше выходить на «Спортивной».

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдет на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, за кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. Начало в 18:00.