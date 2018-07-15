РИАМО - 15 июл. Южный вестибюль станции метро «Спортивная» и станция Московского центрального кольца «Лужники» после прохода болельщиков на финальный матч сборных Франции и Хорватии на стадион «Лужники» работают в обычном режиме, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Станции «Спортивная» московского метро и «Лужники» МЦК снова работают в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдет на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, за кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. Начало в 18:00.