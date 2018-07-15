РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. В подмосковных Люберцах в воскресенье прошел турнир по пляжному волейболу, победила команда «Валькирия» из Раменского, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня на территории пляжного центра Коренево в Люберцах состоялся турнир по пляжному волейболу. Победила команда «Валькирия» из Раменского», - сказал Ружицкий.

Второе место заняла команда «Электрон» из поселения Красково. Третье место у команды «Коренево».

Всего в турнире приняли участие восемь команд из Подмосковья.