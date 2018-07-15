РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Хоккейный клуб «Витязь» в сезоне-2018/19 будет играть в Ледовом дворце «Витязь» на площадке финского размера 60 на 28 метров, в настоящее время идет монтаж новой хоккейной коробки на основной арене, сообщил на пресс-конференции в воскресенье президент подмосковного клуба Михаил Головков.

В Подольске прошла открытая тренировка хоккейного клуба «Витязь», во время которой зрителям представили 12 новичков команды и вручили им фамильные свитера. Хоккеисты вышли на лед, показали, как они тренируются и забивают шайбы. В тренировке приняли участие президент клуба ХК «Витязь» Головков, генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий, главный тренер команды Валерий Белов. Представителям СМИ сообщили, что в следующем сезоне хоккейный клуб «Витязь» будет играть на финской площадке.

«Хоккейная коробка европейского размера 28 на 60 метров будет установлена в ближайшее время, и чемпионат «Витязь» начнет на новой площадке. Хоккей на площадке подобного размера, по нашему мнению, будет более быстрым, динамичным, контактным. И в то же время безопаснее для игроков, потому что финская коробка предусматривает не только уменьшение размеров площадки по ширине, но и мягкие плавающие борты», - сказал Головков.

Он уточнил, что этот шаг – желание клуба и требование времени, а также рекомендации со стороны КХЛ.

Хоккейная коробка финской производственной компании «Райта» привезена в Подольск в начале июля, монтаж по плану будет завершен к началу августа.

«Игра однозначно будет интереснее, динамичнее. Если за воротами площадка в Подольске уменьшилась на полметра, то в углах и по ширине урезано по метру, и, конечно, шайба будет еще быстрее доставляться к воротам. В наших планах опробовать новую площадку в Подольске 30 августа в товарищеской встрече с «Адмиралом». Ждем всех на матчах чемпионата, поддержите нас!» - добавил Белов.



Считается, что на более узкой площадке проще готовиться к международным турнирам, так готовятся большинство зарубежных команд. Постепенно на площадки размером поуже стали переходить и российские команды КХЛ.

Стандартный размер площадок в КХЛ – 30 на 60 метров. На укороченной по ширине европейской площадке играют «Йокерит», «Адмирал», «Амур». С нынешнего сезона – «Витязь», «Нефтехимик», и со второй половины сезона – московское «Динамо». Подобный формат площадки и в Тольятти, однако в наступающем сезоне «Лада» не выступит в КХЛ.