РИАМО - 15 июл. В Москве на Большой спортивной арене «Лужники» началась официальная церемония закрытия чемпионата мира по футболу, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Сразу после церемонии закрытия состоится главный матч турнира. В финале за звание чемпиона поборются сборные Франции и Хорватии.

На стадионе царит невероятная атмосфера, он забит до отказа. Болельщики поют, дудят в вувузелы, выкрикивают название своей страны.

Футбольное поле на время церемонии закрытия превратили в импровизированную сцену, где выступают артисты в национальных костюмах стран-участниц чемпионата мира.

Легендарный кубок FIFA перед началом матча зрителям представили капитан сборной Германии, ставшей чемпионом мира в 2014 году, и модель Наталья Водянова.