РИАМО - 15 июл. Все следующую неделю в столице ожидаются кратковременные ливневые дожди с грозами при дневной температуре в плюс 25-30 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Все следующую неделю будет циклоническая депрессия. Каждый день будут кратковременные ливневые дожди с грозами. Может даже экстремального характера во вторник и четверг. Тем не менее температура останется на высоком уровне. Ночами - 15-20 градусов, днем - 25-30 градусов», - сказал Тишковец.

Он добавил, что атмосферное давление в течение недели меняться практически не будет. Ветер все дни будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, но с усилением во время гроз до 15-20 метров.