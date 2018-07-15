РИАМО - 15 июл. В парке имени Льва Толстого в подмосковных Химках провели открытый фестиваль «Танцующий город», который посвящен чемпионату мира по футболу в России, для гостей со своими номерами выступили коллективы из Москвы и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Площадкой для проведения масштабного праздника танца стал парк культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого. В режиме нон-стоп в течение дня перед гостями выступили коллективы из Москвы и Московской области, представив номера в абсолютно разных направлениях танцевального искусства – от вальса до хип-хопа», - говорится в сообщении.

Присутствующие смогли увидеть бальные танцы, фламенко, сальсу, степ, рок-н-ролл и номера народной хореографии. Также прямо в парке профессионалы организовали мастер-классы для всех желающих.

«Фестиваль посвящен FIFA-2018, который проходит в России, большому событию мира спорта и футбола. И этот праздник завершается в нашей стране. Мы счастливы, что можем присоединиться к нему и поддержать спортсменов таким позитивным и ярким событием в мире танца», - уточнила начальник управления культуры Химок Татьяна Жукова.

Особым гостем открытого фестиваля стал бразилец Местре Бандейра. Бандейра двадцать лет назад был в числе первых мастеров, приехавших в Россию преподавать искусство капоэйра. Он занимается капоэйрой уже пятьдесят лет. Уникальным опытом гуру поделился со всеми, кто пришел в парк на открытый фестиваль. Свое мастерство Местре Бандейра показал под живое музыкальное сопровождение.

Капоэйра – вид бразильского боевого искусства, которое совмещает в себе хореографию, акробатику и танец под живую бразильскую музыку.