РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 июл. Пляжный футбольный клуб «Элмонт» из Королева обыграл команду «Люкс» из Жуковского в рамках шестого тура чемпионата Московской области по пляжному футболу, сообщил «РИАМО в Королеве» один из организаторов соревнований.

Матчи чемпионата Московской области по пляжному футболу проходят в центре прляжных видов спорта «Металлист» в Королеве. Игра между «Элмонтом» и «Люксом» состоялась 15 июля.

«Матч между командами «Элмонт» и «Люкс» завершилась со счетом 7:2 в пользу королевской команды. Счет по периодам – 3:0, 2:1, 2:1. У «Элмонта» хет-триком отличился Иван Востриков, дублем – Дмитрий Венгер, по мячу забили Евгений Борисов и Павел Московцев», - сказал организатор.

Также в рамках тура в Королеве прошла игра между «Новатором» из Химок и «Интером» из Щелкова, игра завершилась победой «Новатора» со счетом 13:2.

После шести туров «Элмонт» занимает первое место в турнирной таблице, имея на своем счету 11 очков. Следующие игры команды из Королева назначены на 22 июля – в этот день «Элмонт» сыграет с «Индастриалс» из Лобни и с «Интером» из Щелкова.