РИАМО – 15 июл. Российский футбольный клуб «Динамо» в товарищеском матче обыграл команду второй немецкой футбольной лиги «Арминия» с перевесом в три мяча, сообщает ТАСС.

«В составе московской команды отличились Евгений Марков (22-я минута), Евгений Луценко (71 - пен, 82) и Константин Рауш (87)», - говорится в сообщении.

Бело-голубые провели игру рамках австрийского тренировочного сбора. В следующем матче 19 июля они сыграют с клубом второй немецкой лиги «Хольштайн».