РИАМО - 15 июл. Пожарные потушили возгорание в строении в деревне Ловцово в городском округе Домодедово, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

В воскресенье в 14:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, микрорайон Авиационный, деревня Ловцово.

«В 14:46 - локализация пожара на площади 10 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

К 15:22 пожарные полностью ликвидировали возгорание.

К тушению возгорания в деревне привлекли пять единиц техники и 17 человек.