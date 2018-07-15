РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В деревне Харитоново подмосковного Подольска с 25 по 31 июля будет организован православный лагерь для детей от девяти лет, ребята смогут посещать занятия по верховой езде, джигитовке и походы, сообщается в группе «Благотворительный центр при храме села Сынково» в соцсети «ВКонтакте».

«На территории подворья храма Иоанна Богослова села Сынково в деревне Харитоново с 25 по 31 июля организуется православный лагерь «Князь - владимирская застава». Лагерь тематический и приурочен к празднованию памяти святого князя Владимира, помимо этого он будет проводиться в виде православного полевого стана в палатках. Приглашаются дети с 9 лет, а также их родители», - говорится в сообщении.

Участники лагеря смогут обучиться верховой езде, джигитовке, спортивным играм (волейбол, теннис), ремеслам, принять участие в паломнической поездке в монастырь, походе. Участие платное, подробности можно узнать по телефону: 8(903)774-50-21.