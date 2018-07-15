РИАМО – 15 июл. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская пенсионная система не сможет нормально работать к 2030 году без повышения пенсионного возраста, если оставить все без изменений, то к этому сроку на одного пенсионера будет приходиться один работающий человек, сообщает ТАСС.

«Многие говорят: давайте до 2030 года вот эти изменения еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 году у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно. То есть это систему разрывает просто пенсионную», - сказал Силуанов в программе «Познер» на Первом канале.

По его словам, сегодня в России содержание одного пенсионера приходится на 1,8 работающего.

Министр пояснил, что в среднем работник трудится около 30 лет, и за это время его работодатель перечисляет в Пенсионный фонд 22% от фонда оплаты труда. При этом пенсионер в период активного долголетия после выхода на пенсию активно живет в среднем 22 года.

«То есть 30 лет - 22 года. За 30 лет платится 22%. А мы говорим о том, что нам нужно иметь достойную пенсию, а достойная пенсия по всем канонам международных организаций труда - это порядка 40% от заработка. Сегодня у нас - 33%, вот эти 33% - это будет 20% в 2030 году», - подытожил первый вице-премьер.

Правительство России 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.