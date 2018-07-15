РИАМО - 15 июл. В товарищеском матче футболисты московского «Спартака» разгромили сербский «Пролетер», игра прошла в Австрии, сообщает Газета.ru.

«Матч окончен! «Спартак» в товарищеском матче разгромил «Пролетер» - 3:0. Все голы были забиты в первом тайме - отличились Фернандо, Жиго и Ташаев», - говорится в сообщении.

После перерыва у москвичей тоже были неплохие моменты, но их футболистам не удалось реализовать.

Игра прошла на стадионе «Шпортплац Фелькендорф» в Австрии, где «Спартак» проводит сборы.