РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В подмосковном Подольске в воскресенье прошла открытая тренировка хоккейного клуба «Витязь», на которой торжественно вручили форму и фамильные свитера с номерами 12 новичкам, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На тренировке зрителям представили 12 новичков команды. Хоккеисты вышли на лед, показали, как они тренируются и забивают шайбы. В тренировке приняли участие президент клуба ХК «Витязь» Михаил Головков, генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий, главный тренер команды Валерий Белов.

«В воскресенье на открытой тренировке ХК «Витязь» в Ледовом дворце «Витязь» представили болельщикам 12 новых игроков, которые получили фамильные свитера с номерами. Также в тренировке приняло участие 25 игроков основного состава», - сказал представитель клуба.

Форму команды получили вратарь Йонни Ортио (№31), защитники Николай Стасенко (№5), Александр Евсеенков (№7), Илья Шинкевич (№8), нападающие Александр Шевченко (№10), Денис Кокарев (№18), Никита Комаров (№19), Евгений Монс (№23), Александр Семин (№28), Марек Гривик (№29), Павел Чернов (№53), а Миро Аалтонен (№55) присоединился ко всем позже.

Болельщики могли пообщаться с любимой командой и тренером, задать вопросы, взять автографы, сфотографироваться, получить футболки с символикой команды за правильные ответы на вопросы.

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября в Казани матчем между обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом» и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона СКА. Первый матч ХК «Витязь» в чемпионате КХЛ в сезоне 2018/2019 года сыграет 3 сентября с командой «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля (175 дней, из них 151 – игровые). Каждый из 25 клубов проведет по 62 игры, исходя из следующего принципа: все команды сыграют друг с другом по два матча (итого 48). Еще по две игры команды проведут друг с другом внутри своих дивизионов (10-12 матчей) и по два матча - с соперниками из других дивизионов (четыре матча). Всего на первом этапе будет сыграно 775 матчей.

Старт плей-офф намечен на 25 февраля для команд обеих конференций. Седьмой матч финальной серии, если потребуется, состоится 25 апреля.

Каждая из команд проведет по 62 матча в регулярном чемпионате. Это максимальное количество за всю историю КХЛ. Также впервые с сезона 2014/2015 удалось избежать старта регулярного чемпионата в летнее время.