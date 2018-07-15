РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Хоккейный клуб «Кузнечики» из подмосковного Подольска проведет матч за Кубок Южного округа с ХК «Московские дьяволы», игра состоится 20 июля в Москве, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В Москве 20 июля в ледовом комплексе «Южный лед» состоится финальная игра за Кубок Южного округа. В этот день на льду сразятся хоккейный клуб «Кузнечики» из Подольска и ХК «Московские дьяволы», - говорится в сообщении.

Игра начнется в 21:15 и будет проходить по адресу: Москва, улица Маршала Савицкого, дом 7.