РИАМО - 15 июл. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса страны с профессиональным праздником — Днем металлурга и отметил их вклад в экономику страны, сообщает Газета.ru.

«В поздравлении президент заявил, что работа металлургов и горняков всегда пользовалась почетом и уважением, и подчеркнул их трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Глава государства отметил вклад металлургов в экономику и обороноспособность страны, востребованность российской продукции на мировом рынке, и выразил надежду на дальнейшее развитие отрасли.

«Дорогие друзья! Перед нашей металлургией стоят большие, амбициозные задачи. Их решение будет на многие годы вперед определять будущее отрасли и благополучие занятых здесь людей», - сказал Путин.

Он уточнил, что российская металлургия всегда славилась преданными своему делу профессионалами. Глава государства также выразил уверенность, что работникам отрасли по силам любые задачи.

В России в третье воскресенье июля отмечают свой профессиональный праздник металлурги. В этом году он выпал на 15 июля. Этот день отмечают представители разных профессий, каждая из которых связана с черной или цветной металлургией: доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики, кузнецы и многие другие.