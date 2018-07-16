РИАМО - 16 июл. С понедельника до 16 октября для ускорения строительства станции «Беломорская» Московского метрополитена изменится режим работы станции «Ховрино», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Станция будет закрываться на 2 часа раньше – с 23:00. Таким образом, ежедневно на протяжении трех месяцев с 23:00 станция «Речной вокзал» будет конечной для северного участка Замоскворецкой линии», – говорится в сообщении.

Временные ограничения позволят ускорить строительство станции «Беломорская», расположенной на перегоне между станциями «Ховрино» и «Речной вокзал». Изменение режима работы северного участка Замоскворецкой линии организовано по просьбе департамента строительства.

Всего два дополнительных часа в вечернее время позволят специалистам завершить строительство новой станции раньше срока и открыть её для пассажиров уже в конце 2018 года.

Для проведения работ были выбраны именно эти ночные часы, когда станциями «Ховрино» и «Речной вокзал» пользуются меньше всего пассажиров. Временные неудобства коснутся около 500 человек – менее 0,1% от дневного пассажиропотока Замоскворецкой линии.

Во время закрытия станции «Ховрино» в вечерние часы жители смогут воспользоваться наземным городским транспортом.

Московский метрополитен, в свою очередь, использует время ночных окон на Замоскворецкой линии с максимальной пользой – на действующей станции будут проводиться работы по поддержанию пассажирской инфраструктуры.