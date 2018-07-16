РИАМО - 16 июл. Участок автодороги между проезжими частями Панфиловского проспекта в Зеленоградском округе Москвы станет односторонним с понедельника, решение об этом приняли в префектуре округа, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Новая схема движения будет введена в Зеленограде. С 16 июля участок дороги между проезжими частями Панфиловского проспекта в направлении от Солнечной аллеи к улице Гоголя станет односторонним. Решение было принято на Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЗелАО города Москвы», – говорится в сообщении.

Одностороннее движение вводится для увеличения пропускной способности и повышения уровня безопасности дорожного движения.

Водителей попросили быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.