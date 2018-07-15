РИАМО - 15 июл. Работы по благоустройству прилегающей к ВДНХ территории площадью 11 гектаров планируют завершить до 1 сентября, в частности, работы проводят у памятника «Рабочий и колхозница» и на аллее Космонавтов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Ранее на ВДНХ были завершены основные работы по благоустройству центральной части. Строители провели замену асфальта, устроив новое основание и уложив два слоя асфальтового покрытия. Общая площадь работ составила более 120 тысяч квадратных метров. Было использовано 36 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, для единовременной перевозки которой потребовалось бы 1,8 тысячи КамАЗов.

«До 1 сентября 2018 года будет завершены работы по благоустройству прилегающей к ВДНХ территории площадью 11 гектаров, в том числе – возле памятника «Рабочий и колхозница» и аллеи Космонавтов», - говорится в сообщении.

Уже заменен практически весь бордюрный камень в центральной части ВДНХ – общая протяженность новых бордюров составляет 15,5 километров, что практически равно длине Садового кольца.

Ведутся работы и по сохранению около 1 километра исторического бордюра из красного гранита, опоясывающего цветочный партер между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок». Реставрация будет проводиться на ограниченных участках без применения строительной техники, что позволит посетителям наблюдать за процессом этой кропотливой работы.

Кроме того, в марте-июле 2018 года были выполнены работы по приведению в порядок входной группы ВДНХ – от станции метро до Главного входа. Площадь благоустройства составила 20 гектаров. Помимо озеленения - устройства 39,8 тысячи квадратных метров газонов, высадки 53 деревьев и 2,5 тысяч кустарников - также установлены 150 опор наружного и 230 фонарей торшерного освещения, 14 остановочных павильонов, 19 навигационных стел, устроено 494 парковочных места.