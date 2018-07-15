РИАМО – 15 июл. Гражданина Алжира, приехавшего в Москву на ЧМ-2018, задержали по подозрению в краже у болельщицы из Колумбии, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.

«Сотрудниками полиции в одном из хостелов в центре Москвы задержан гражданин Алжира 1967 года рождения, который подозревается в краже у гражданки Колумбии. По их словам, оба иностранных гражданина прибыли в Москву на игры чемпионата мира по футболу», - говорится в сообщении.

Как рассказала полицейским пострадавшая, она отдыхала в баре на Манежной площади, когда неизвестный похитил со спинки стула ее сумку. В ней были деньги, документы, украшения и косметика. Общий ущерб потерпевшая оценила в 61 тысячу рублей.

В отношении алжирца возбуждено уголовное дело. В ходе обыска у него были найдены шесть сотовых телефонов, полиция устанавливает их владельцев. Этот же иностранец подозревается в краже у россиянки сумки из ресторана на Славянской площади. У нее пропали банковские карты и мобильный телефон.