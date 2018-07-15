РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июл. В Центральном парке подмосковных Люберец прошел традиционный воскресный забег, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Каждое воскресенье любители бега совместно с инструктором совершают забеги по территории Центрального парка. Это воскресенье не стало исключением. Перед забегом провели разминку», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что всех желающих ждут 22 июля в Центральном парке. Начало забега в 11:00.