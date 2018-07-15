РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В подмосковном Подольске рассмотрят вопрос о ремонте тротуара на Академической улице в поселке Быково в 2019 году по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой устранить разрушение тротуаров и пешеходных дорожек в поселке Быково. Она отметила, что на улице Академической, вокруг дома 10, разрушен тротуар: плитка превратилась в песок и пыль. Ходить, особенно с маленькими детьми, просто невозможно - дети постоянно спотыкаются и падают.

«По информации ООО «ЖЭУ» Подольска, в плане работ по благоустройству придомовых территорий на 2018 год ремонт пешеходных дорожек в поселке Быково по улице Академическая, вокруг дома №10, не предусмотрен. Работы по ремонту тротуарного покрытия вокруг данного дома будут рассмотрены при составлении плана по благоустройству придомовых территорий на 2019 год»,- сказала замглавы администрации Подольска по вопросам социальных коммуникаций и информационной политике Ирина Бабакова.

Также в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, смогут выбрать жители на портале «Добродел».