РИАМО - 15 июл. Болельщики из разных стран собираются возле стадиона «Лужники» на финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором за звание сильнейшей команды поборются сборные Франции и Хорватии, передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Больше всех болельщиков из Франции и Хорватии, что логично. Также возле стадиона много мексиканцев в сомбреро.

Возле выхода из станции метро «Спортивная» много людей с табличками «Мне нужен билет», это те, кто не смог купить билеты. И надеются сделать это перед стадионом.

Возле стадиона творится невероятная атмосфера. Болельщики поют, дудят в вувузелы, выкрикивают название своей страны.

За три часа до матча люди уже начали заходить на стадион.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдет на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, за кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. Начало в 18:00.