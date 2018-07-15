РИАМО - 15 июл. Спортивно-игровую площадку, установленную по программе губернатора Подмосковья, торжественно открыли в поселке Воскресенского района, также на данной территории организовали парковочное пространство, сообщается на сайте администрации района.

«14 июля в поселке Хорлово во дворе домов 4 и 4а по улице Победы состоялось торжественное открытие спортивно-игровой площадки, установленной по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева», - говорится в сообщении.

Новый игровой комплекс – это дворик, где на противоударном покрытии установлены элементы для детей разных возрастов, есть три вида качелей, спортивные лабиринт и тренажеры. Стоимость детского городка 5,3 миллиона рублей.

Глава Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева поздравила местных жителей с радостным событием.

«Сегодня все жители поселка Хорлово получают замечательный подарок от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Эта площадка сделана не только с душой, но и по самым высоким стандартам, отвечает всем требованиям. В этом году в Московской области будет построено 200 подобных сооружений, а в ближайшие пять лет - 550», - отметила Витушева.

Кроме губернаторской площадки для детей здесь организовано парковочное пространство для автовладельцев, учтены пожелания жителей и установлены скамейки, отремонтированы дорожки.

После завершения официальной части детвора с удовольствием испытывала новый игровой комплекс, а взрослые выразили благодарность за установку площадки.

Праздничное настроение всем присутствующим создали сказочные герои, которые провели для детей развлекательную программу с конкурсами.