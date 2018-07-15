РИАМО - 15 июл. Южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии столичного метро работает только на выход из-за предстоящего матча на стадионе «Лужники», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Южный вестибюль станции «Спортивная» московского метро работает только на выход», – говорится в сообщении.

Также изменился режим работы станции МЦК «Лужники», которая работает тоже только на выход.

Как уточняется в Twitter-аккаунте ЦОДД, 22 мобильных табло подсказывают болельщикам, как быстро сориентироваться в районе стадиона. Они помогут быстрей добраться до «Лужников».

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдет на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, за кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. Начало в 18:00.