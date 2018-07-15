РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 июл. Управляющая компания «Жилкомплекс» подмосковного Королева подвела итоги акции «Тайный покупатель», в ходе которой жители города могли оценить любые виды платных ремонтных работ, сообщается в аккаунте ОАО «Жилкомплекс» в Instagram.

Акция «Тайный покупатель» стартовала в апреле 2018 года. Из жителей города было выбрано несколько человек, которым предложили вызвать специалиста ОАО «Жилкомплекс» через Единую диспетчерскую службу для проведения любого вида платных ремонтных работ в квартире и оценить оказанные услуги в анкете. При этом оплату за работу мастера УК возмещала в полном объеме.

«Сегодня мы подводим итоги акции. Благодаря «тайным покупателям» нашей компании удалось выявить такие нарушения регламента по работе с коммерческими заявками, как неверное определение видов работ, прием оплаты в территориальном офисе до выполнения ремонта, ненадлежащее оформление документации, невыдача чека и акта выполненных работ», - говорится в сообщении.

В настоящее время к сотрудникам, допустившим грубые нарушения регламента работы, применены дисциплинарные меры, также компанией в план обучения персонала внесены дополнительные занятия по работе с коммерческими заявками.