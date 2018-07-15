РИАМО - 15 июл. Рейтинг самых популярных у болельщиков сборных-участниц чемпионата мира по футболу 2018 возглавила сборная России, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Рейтинг сборных ЧМ-2018 составлен по результатам анализа посещаемости и числа сыгранных матчей. Посещаемость всех матчей ЧМ-2018 составит более 3,31 миллиона человек, с учетом 78 тысяч в финальном матче, в среднем, более 47 тысяч зрителей за матч.

«Сборная России - на первом месте по средней посещаемости матчей ЧМ-2018 среди 32 сборных-участниц и на пятом месте - по общей посещаемости матчей. На пяти матчах сборной России на ЧМ-2018 присутствовали 306 747 зрителей, в среднем, 61 349 зрителей за матч», - говорится в сообщении.



По данным агентства, сборная России (61 349 человек/ матч), Марокко (58 177), Германия (54 711), Франция (54 367), Саудовская Аравия (52 504), Португалия (51 962), Хорватия (51 298), Дания (50 023), Коста-Рика (49 740) и Испания (49 642) вошли в топ-10 сборных-участниц ЧМ-2018 по средней посещаемости матчей.



Перу (39 121 человек/матч), Япония (39 267), Сенегал (39 577), Сербия (39 596) и Уругвай (39 854) попали в пятерку команд-участниц ЧМ с самой низкой посещаемостью матчей.



Франция (380 588 зрителей), Хорватия (359 087), Англия (344 594), Бельгия (344 954), Россия (306 747), Бразилия (236 610), Швеция (223 681), Португалия (207 849), Дания (200 091) и Уругвай (199 269) вошли в первую десятку сборных-участниц ЧМ-2018 по общей посещаемости матчей.