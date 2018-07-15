РИАМО - 15 июл. Жителей Московской области предупредили, что в регионе ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до 22:00 15 июля в отдельных районах Московской области ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Специалисты ГУ МЧС России по Московской области рекомендуют при ветре в доме или в квартире закрыть все форточки и окна, проверить надежность их закрытия, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы. Также не рекомендуется пользоваться лифтом.

Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка. Не рекомендуется во время грозы топить печку, следует держаться подальше от электропроводки, антенн, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов.