РИАМО – 15 июл. На главной аллее ВДНХ в Москве после реставрации торжественно открыли 14 фонтанов, также рабочие завершили ремонт фасадов центрального павильона и павильонов бывших республик СССР, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня исторический этап - запускается 14 фонтанов на главной аллее. Отремонтированы не только фонтаны, но и фасады главного первого центрального павильона, а также павильоны бывших союзных республик», - сказал на церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что на ВДНХ также посажено более 20 тысяч цветов и 4 тысячи роз, вокруг ведется работа по благоустройству.

По его словам, территория ВДНХ стала символом 1950-х годов, архитектура и памятники выставки представляли собой «небывалое великолепие для того времени».

«Год за годом восстанавливаем былое величие ВДНХ. Восстановили скульптуру тракториста и колхозницы», - добавил Собянин.

Реставрация на ВДНХ стартовала три года назад, с 2017 года началась масштабная реставрация 14 фонтанов и 37 исторических павильонов. В рамках реконструкции фонтанов на центральной аллее выполнены работы по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения (уложено 3,01 километра водопроводных труб и 1,6 километра труб для прокладки электротехнических сетей), а также произведен капитальный ремонт насосных зданий, сделан монтаж систем электроснабжения и гидравлических систем (уложено 6,1 километра кабельных линий).