РИАМО – 15 июл. В Кремле состоялась церемония передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу, президент России Владимир Путин передал красно-белый мяч с символикой чемпионата мира 2018 года эмиру Катара Тамиму Бен Хамад Аль Тани, сообщается на сайте Кремля.

Церемония состоялась в Гербовом зале Кремля. В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и президент FIFA Джанни Инфантино.

«Ваше Высочество! Уважаемый господин президент (FIFA – ред.) Инфантино! Дорогие друзья! У нас сегодня приятное торжественное мероприятие. Россия передает эстафетную палочку проведения чемпионата мира FIFA по футболу Государству Катар. Чемпионат мира в России завершается. Мы гордимся тем, что нам удалось сделать для любителей этого замечательного вида спорта. Мы и сами, вся страна получила огромное удовольствие от общения с футболом, с миром футбола, с болельщиками, которые приехали к нам со всего мира», - сказал Путин во время встречи.

Президент выразил уверенность, что Катару удастся провести чемпионат мира по футболу FIFA в 2022 году на таком же высоком уровне.

«И, разумеется, мы готовы поделиться опытом, который у нас появился при проведении чемпионата мира по футболу текущего года, с нашими друзьями в Катаре. Сделаем все для того, чтобы футбол мог выполнять свою замечательную гуманистическую миссию – объединять людей, объединять страны и континенты», - подчеркнул Путин.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдет на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, за кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. Начало в 18:00.