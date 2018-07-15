РИАМО - 15 июл. Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) соединит различные районы Московской области, таким образом, дав возможность транзита грузового транспорта внутри Подмосковья, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ЦКАД даст возможность перемещаться внутри области, соединяя различные областные районы и давая возможность транзита всего грузового транспорта, который идет с севера на юг, с востока на запад и обратно - это большие потоки, реально большие потоки. Через московский транспортный узел проходят большие потоки, большая часть грузов в России и, конечно, ЦКАД крайне необходим», - сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Мэр добавил, что в столице дороги и метро станут менее загруженными и более комфортными.

«Дороги будут менее загружены, метро будет комфортным и менее загруженным, МКАД и Третье транспортное кольцо, вылетные магистрали станут более комфортными. Город будет передвигаться гораздо быстрее и без <…> особых пробок», - уточнил градоначальник.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.