РИАМО - 15 июл. Председатель Объединения отечественных футбольных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о предстоящем финальном матче чемпионата мира - 2018 и отметил, что финалы редко бывают зрелищными, сообщает Газета.ru.

«Финал - это всегда напряжение, нервы, эмоции. Команды будут играть без риска. Редко когда финалы получаются зрелищными и красочными», - сказал Гершкович.

Он выразил надежду, что сегодня в Москве произойдет исключение, и соперники покажут открытый футбол.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдет на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, за кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. Начало в 18:00.