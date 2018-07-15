РИАМО - 15 июл. Хорватские болельщики растянули гигантский флаг перед памятником маршалу Жукову в центре Москвы, сообщается на сайте телеканала «Москва 24».

«Так они выразили поддержку национальной сборной, которая сыграет с командой Франции в финале чемпионата мира по футболу. Акция проходит на Охотном ряду, перед памятником маршалу Жукову», - говорится в сообщении.

Перед полуфинальным матчем со сборной Англии болельщики Хорватии также растянули в центре столицы баннер со словами благодарности России. Акция прошла на Триумфальной площади у памятника Владимиру Маяковскому. Баннер выполнили в цветах флага Хорватии, на нем написали «Спасибо, Россия».

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдет на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, за кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. Начало в 18:00.