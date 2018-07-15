РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 июл. Вторая команда пляжного футбольного клуба «Элмонт» из подмосковного Королева одержала победу в матче первого дивизиона чемпионата Москвы, сообщается в группе «Элмонта» в соцсети «ВКонтакте».

Матч между командами «Элмонт-2» и «Красный циркуль» состоялся 14 июля на стадионе «Янтарь» в московском Строгине.

«Матч закончился победой команды из Королева - 12:7. Счет по периодам - 3:2, 4:1, 5:4», - говорится в сообщении.

Голы в составе «Элмонт-2» забили: Дмитрий Мотыкевич (четырежды), Глеб Лаптев, Гасан Бабаев, Вадим Попов, Андрей Хромов (все - дважды).