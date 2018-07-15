РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В сельском доме культуры «Молодежный» в подмосковном Подольске всем желающим расскажут об истории и значении колыбельных, встреча пройдет 19 июля, сообщается на странице «СДК «Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

«В сельском доме культуры «Молодежный» одноименного поселка в Подольске 19 июля пройдет встреча, посвященная важному и трогательному искусству - колыбельным. В ходе мероприятия горожане смогут узнать о том, насколько они полезны, об их истории и многое другое», - говорится в сообщении.

Начнется мероприятие в 14:00 по адресу: поселок Молодежный, дом 30. Вход свободный.