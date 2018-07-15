РИАМО - 15 июл. На Вятской улице в Москве сотрудники МЧС ликвидировали возгорание площадью более 10 квадратных метров в административном здании, в результате пожара никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В 12:23 нам поступила заявка о возгорании по адресу: улица Вятская, дом 27, строение 12. Горело помещение в административном здании на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Наши подразделения эвакуацию не проводили, люди эвакуировались самостоятельно», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ликвидировать возгорание удалось в 13:07. Причины произошедшего пожара выясняются.