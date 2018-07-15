РИАМО - 15 июл. Суд в подмосковной Рузе арестовал 30-летнего местного жителя, который обвиняется в изнасиловании пятилетней девочки, мужчина признал свою вину, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По ходатайству следователя следственного отдела по городу Рузе ГСУ СК России по Московской области судом арестован 30-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании малолетней (пункт «б» части 4 статьи 131 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 июля вечером пятилетняя девочка играла во дворе многоэтажного жилого дома, в котором проживала вместе с родителям, после чего пропала. В ходе грамотного организованных следственно-оперативных действий, спустя несколько часов удалось установить ее местонахождение и задержать мужчину, который обманным путем заманил ребенка к себе в квартиру и изнасиловал.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и сознался в содеянном. Также установлено, что ранее он неоднократно был судим за кражи и освободился из мест лишения свободы недавно.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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