РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. В воскресенье днем на трассе А-107 в подмосоквном Подольске образовалась пробка длиной около 2 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, по состоянию на 13:05 на автотрассе А-107 в Подольске образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до остановки «ДСР-13». Средняя скорость на данном участке автодороги составляет от 10 до 25 километров в час.

Помимо этого, пробки образовались на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск, а также на проспекте Ленина, улицах Большая Серпуховская, Кирова, Стекольникова и других.