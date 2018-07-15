РИАМО - 15 июл. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на русском языке поблагодарила российских болельщиков за сердечный прием и призвала болеть за хорватскую сборную в финале ЧМ-2018, следует из видеообращения Грабар-Китарович на ее странице в Facebook.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдет на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, за кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. Начало в 18:00.

«Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием, вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию. Давайте радоваться вместе», - сказала Грабар-Китарович.

Финал посетит президент России Владимир Путин, который примет участие в награждении победителя чемпионата.

Планируется, что матч посетят президенты Французской Республики, Республики Хорватия, Республики Абхазия, Республики Армения, Республики Беларусь, эмир Государства Катар, премьер-министр Венгрии и другие высокопоставленные гости.