РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 июл. Жители подмосковного Королева, имеющие долги за услуги ЖКХ, выплатили 1,9 миллиона рублей с 6 по 12 июля, сообщается в аккаунте АНО «Королевский рассчетно-кассовый центр» в Instagram.

«За неделю, в период с 6 июля по 12 июля, была произведена оплата задолженности за ЖКУ на сумму 1,9 миллиона рублей. Сотрудники КРКЦ провели 209 личных встреч с неплательщиками», - говорится в сообщении.

Также за указанный период было подано 14 заявлений в суды на сумму 1,2 миллиона рублей. Принято 51 решение по делам на сумму 4,3 миллиона рублей.

Злостных неплательщиков может ждать выселение с занимаемой жилплощади, но это не освобождает гражданина от уплаты задолженности и пени. Узнать о наличии долгов и возможности их погашения можно в АНО «КРКЦ» лично или с помощью сервиса Недолжник.рф. Специалисты помогут решить проблему с учетом финансовых возможностей.