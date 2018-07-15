РИАМО - 15 июл. В жилом доме на северо-востоке Москвы застрял лифт с людьми, спасатели вытащили из него двух женщин, сообщает РЕН ТВ.

«Инцидент произошел в одном из домов на улице Тихомирова. По имеющейся информации, в 22-этажном жилом доме лифт застрял на третьем этаже. В этот момент внутри находились две женщины», - говорится в сообщении.

Лифт застрял между вторым и третьим этажами. Согласно сообщению ГУ МЧС по столице, женщин вытащили из лифта.

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