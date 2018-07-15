РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Специалисты государственного бюджетного учреждения «Мосавтодор» заделали ямы на Индустриальной улице в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой заделать ямы на Индустриальной улице в микрорайоне Климовск. Он отметил, что пробил в них колесо.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу ремонта автомобильной дороги в микрорайоне Климовск на улице Индустриальная. Указанная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по ремонту автодороги выполнены», - сказал начальник управления Игорь Мясоедов.

Он отметил, что также в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, смогут выбрать жители на портале «Добродел».