РИАМО - 15 июл. В Подмосковье и Москве на 16 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за грозы и сильного ветра его объявили на 12 часов с 09:00 16 июля.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тульской («зеленый» уровень) и Тамбовской («оранжевый») областей. «Оранжевый» уровень обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье и Москве 16 июля ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 17-19 градусов, днем - 29-31 градус.