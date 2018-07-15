РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Команда учебного центра Федеральной противопожарной службы победила в соревнованиях по волейболу среди пожарных в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Подольское ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования по волейболу среди пожарно-спасательных подразделений проходили 13 июля на открытой площадке ПСЧ-7 на Кубок подольского пожарно-спасательного гарнизона.

«На предварительном этапе участники были разбиты на две группы. Команды, занявшие первое место в группе, встречались в финальной стадии в матче за первое место, а команды, занявшие второе место в группе, встречались в матче за третье место», - говорится в сообщении.

В результате места распределились следующим образом: первое место заняла команда УЦ ФПС, второе – ПСЧ-29, третьими стала ПСЧ-15.