РИАМО - 15 июл. Пятилетняя девочка изнасилована в подмосковной Рузе, преступник задержан, сообщается на сайте газеты «Московский комсомолец».

«В четверг вечером в полицию обратилась местная жительница и заявила, что около 20:00 в доме по соседству неизвестный изнасиловал ее дочь», - говорится в сообщении.

За данное преступление по горячим следам полицейские задержали 32-летнего ранее судимого местного жителя.

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