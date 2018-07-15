РИАМО - 15 июл. В общегородском празднике в честь Дня московского транспорта на ВДНХ, в парке Победы и парке «Сокольники» приняли участие свыше 100 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«14 июля Москва второй раз в истории отмечала День московского транспорта. Более 100 тысяч москвичей и гостей столицы приняли участие в общегородском празднике, который прошел на ВДНХ, в парке Победы и парке «Сокольники». Накануне, 13 июля, мэр Москвы Сергей Собянин наградил семь лучших сотрудников транспортного комплекса столицы», - говорится в сообщении.

В День московского транспорта были организованы бесплатные экскурсии в автобусные парки и трамвайные депо, электродепо «Аэроэкспресс» и ситуационный центр ЦОДД, которые посетили 300 человек. Москвичи узнали, как готовится и выпускается на линию подвижной состав, как управляют светофорами, как происходит ремонт электропоездов.

«Одной из главных точек праздника стала ВДНХ, где прошла выставка легендарных ретро-моделей городского транспорта и самой современной техники. Там же состоялось экстрим-шоу, свое мастерство продемонстрировали пилотажная группа «Каскад» столичного управления ГИБДД, команда по мотофристайлу FERZ, спортсмены мототриала и стантрайдинга», - уточняется в материале.

В парке Победы на Поклонной горе прошел праздничный концерт, костюмированный шоу-заезд на роликах и показательное велотриал-шоу. Там расположилась площадка молодежного совета транспортного комплекса.

В парке «Сокольники» юные москвичи изучали правила дорожного движения, сдавали «экзамен» и получали детские водительские удостоверения, после чего отрабатывали практические навыки на автодроме – безопасной трассе с радиоуправляемыми машинками, велосипедами и самокатами.

На всех площадках выступали музыканты проекта «Музыка в метро». А в городских парках «Музеон», «Сокольники» и «Красная Пресня» прошли фотовыставки на транспортную тематику.

«День московского транспорта – это праздник не только для сотрудников транспортного комплекса, но и для наших пассажиров. Сегодня в праздничных мероприятиях приняли участие более 100 тысяч человек, в том числе иностранные туристы – болельщики чемпионата мира по футболу», - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что посетители праздника узнали о работе московского транспорта, прочувствовали его романтику и сохранят теплые воспоминания об этом дне.