РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Управляющая компания подмосковного Подольска в микрорайоне Кузнечики герметизирует межпанельные швы в одном из домов на бульваре 65-летия Победы, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации горокруга.

«В микрорайоне Кузнечики Подольска одна из управляющих компаний округа проводит работы по герметизации межпанельных швов по адресу: бульвар 65-летия Победы, дом 1», - сказал собеседник агентства.

Работы проводит муниципальное унитарное предприятие городского округа Подольск «Дирекция единого заказчика».