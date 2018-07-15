РИАМО - 15 июл. Российский президент Владимир Путин поздравил ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияку с юбилеем и отметил его многогранный потенциал и профессионализм, сообщает Газета.ru.

В поздравительной телеграмме президент обратил внимание на профессионализм Андрияки и его вклад в преподавательскую деятельность.

«Вы посвятили свою жизнь искусству, прошли хорошую профессиональную школу, в полной мере реализовали свой многогранный потенциал. Ваши работы, созданные за годы неустанного творческого поиска, всегда интересны, самобытны и неординарны», - говорится в поздравлении.

Известному художнику исполнилось 60 лет.

Андрияка - советский и российский художник-акварелист и педагог, народный художник Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств. Основатель и руководитель Школы акварели собственного имени, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.